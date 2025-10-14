Опыт Прикамья по поддержке и развитию гостиничного бизнеса отмечен ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России включила в ежегодный сборник лучших региональных практик («Белая книга») инициативу краевого минэка — «Результаты мер поддержки по предоставлению налоговых льгот на рынке гостиничных услуг». Практика направлена на развитие туристической инфраструктуры региона, обновление номерного фонда и стимулирование инвестиционной активности на рынке гостиничных услуг.

С 2019 года в Прикамье действует льгота по налогу на имущество организаций в отношении помещений, используемых для размещения гостиниц. Мера поддержки предоставляется при выполнении ряда условий — наличие у отеля категории не ниже трех звезд, ввод здания в эксплуатацию после 1 января 2019 года, а объем инвестиций должен составлять не менее 500 млн руб. Льгота действует в течение десяти налоговых периодов. Благодаря такой мере поддержки в Пермском крае успешно реализуются шесть инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц общей площадью более 33,7 тыс. кв. м и совокупным объемом инвестиций свыше 9,6 млрд руб. В 2025 году в Перми завершено строительство первой пятизвездочной гостиницы, соответствующей критериям предоставления льготы.

По данным краевого правительства, введение льготы позволило нарастить турпоток с 818,5 тыс. человек в 2022 году до 967 тыс. в 2024 году, а число субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в сфере туризма, выросло с 5 728 до 6 251. Объем инвестиций в основной капитал гостиниц и предприятий общепита увеличился с 500 млн руб. до 3,8 млрд руб. «Развитие конкурентной среды в регионе напрямую связано с созданием благоприятного инвестиционного климата. Поддержка бизнеса и внедрение эффективных экономических инструментов, таких как налоговые льготы, позволяют нам формировать устойчивый рынок услуг и повышать привлекательность Пермского края для инвесторов и туристов», — отметила министр экономического развития Пермского края Татьяна Чуксина.

Напомним, что по итогам 2022 года в Белую книгу ФАС России также вошла региональная практика, реализованная краевым минтуризма — «Развитие промышленного туризма в рамках акселератора “ПРОМориентация”». В результате реализации этой инициативы был создан реестр из 22 промышленных предприятий, открытых для экскурсий и образовательных программ. Проект является частью Стратегии развития туризма Пермского края до 2035 года.

Ранее на встрече с местными предпринимателями губернатор Дмитрий Махонин заявлял о необходимости смены стереотипов восприятия Пермского края как региона с промышленной основой. «Пермь находится всего в часа и сорока минут полета от Москвы на самолете, — подчеркивал глава региона. — В Прикамье есть живописная природа, потрясающие места для отдыха, рыбалки, сплавов, катания на лыжах, уникальные театры и выставки, комфортные глэмпинги, кемпинги и гостиницы. Туристическая инфраструктура появляется благодаря инициативам местных предпринимателей. Задача Правительства Пермского края – формировать не только региональные меры поддержки (гранты, налоговые льготы, механизм приоритетного инвестиционного проекта), но и активно пользоваться помощью, которую нам предлагают федеральные власти для развития туристской инфраструктуры. Такие, например, как льготное кредитование крупных инвестпроектов, направленных на создание гостиниц от 120 номеров, аквапарков, горнолыжных комплексов, парков развлечений».