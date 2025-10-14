Мать взяла на дело

Верховный суд России отказался смягчить приговор многодетной матери, которая вместе с сыном была осуждена за теракт — поджог военкомата. Женщина и ее защита требовали отменить приговор, ссылаясь на признательные показания, якобы данные без адвоката, и на то, что осужденная сама фактически стала жертвой мошенников, навязавших ей кредит и обещавших отправить ее сына на СВО.

2-м Западным окружным военным судом летом прошлого года Екатерина Бабаева была осуждена на 12 лет за теракт (ст. 205 УК РФ) и 5 лет за вовлечение своего несовершеннолетнего сына в преступление (ст. 150 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний ей назначили 13 лет общего режима с ограничением свободы на год. Ее сын Максим получил пятилетний срок, который обжаловать не стал.

В кассационной жалобе в ВС осужденная Бабаева просила приговор и определение апелляционного военного суда, оставившего его в силе, отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Женщина утверждала, что ее показания следствию, положенные в основу приговора, являются недопустимым доказательством, так как были даны без адвоката; умысла на совершение террористического акта в ее действиях не было, а само происшедшее неправильно квалифицировано по ст. 205 УК РФ.

Дело в том, что в результате нападения на военкомат города Шахунья (Нижегородская область) в ноябре 2023 года, которое с использованием «коктейля Молотова» совершил несовершеннолетний на тот момент Максим под видеозапись Екатерины Бабаевой, значительного ущерба причинено не было. Согласно показаниям свидетелей, вся документация военкомата хранилась в несгораемых шкафах, в результате пожара повреждена не была и мероприятия по призыву не сорвались.

Наконец, суд не учел, что преступление было совершено в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств: женщина и ее сын фактически действовали по принуждению неустановленных мошенников.

По данным следствия и Бабаева-младшего, в октябре 2023 года его матери стали звонить по телефону неизвестные, которые сообщили, что на нее оформлено несколько кредитов и их надо погасить. Поверив им, женщина взяла заем в размере 500 тыс. руб., который и перевела аферистам. Последние стали угрожать, что, когда сыну исполнится 18 лет, его могут отправить на специальную военную операцию. Чтобы помешать этому, семье Бабаевых предложили сжечь архив в военкомате Шахуньи. За акцию им обещали 500 тыс. руб. на погашение долга. Мать и сын, приготовив бутылки с бензином и ветошью, пришли к зданию военкомата. После этого им по телефону объяснили, в какое именно окно надо забросить «коктейль Молотова», предварительно разбив стекло кирпичом, что они и сделали.

Действия нападавших, которых вскоре задержали, фиксировались видеокамерами. Террористы записывали происходящее для отчета, а кроме того, их фиксировали камеры наружного наблюдения.

Версию осужденной о том, что ее показания недопустимы для использования в деле, коллегия ВС по делам военнослужащих 9 октября признала не соответствующей действительности. Как следует из материалов дела, приведенные в приговоре показания Бабаевой в качестве обвиняемой даны ею в присутствии защитника после разъяснения осужденной ее прав, в том числе положений ст. 51 Конституции, в соответствии с которой она может не давать показания. В данном документе расписались как сама фигурантка, так и ее адвокат.

Вопреки утверждению осужденной Бабаевой, ее умысел на совершение теракта объективно подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств, свидетельствующих, что она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела «возможность наступления опасных последствий и желала их наступления».

Осужденная, решил ВС, понимала, что пожар в течение рабочего дня в здании комиссариата может привести к гибели людей, которые в нем находились, и уничтожению хранящихся там документов.

Фактов, свидетельствующих, что Бабаеву принудили совершить поджог, суд не установил. При вынесении приговора, решил ВС, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел активную помощь Бабаевой в раскрытии и расследовании преступления, наличие у нее малолетнего ребенка и положительные характеристики, данные ее родственниками и соседями. Учел суд и то, что она является вдовой, а также тяжелое материальное положение и условия жизни ее семьи. Вместе с тем, решил ВС, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о назначении Бабаевой 13-летнего наказания.

Самого младшего из сыновей осужденной отдали в детский дом, еще один получил срок за теракт, а другой, по некоторым данным, отбывает наказание за общеуголовные преступления. Четвертый же — участвует в СВО.

Николай Сергеев