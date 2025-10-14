Пенсионные накопления «молчунов» могут принести более 330 млрд руб. дохода

По итогам девяти месяцев 2025 года инвестиционный доход по расширенному портфелю пенсионных накоплений, находящихся в Социальном фонде России, достиг 329,9 млрд руб. Об этом сообщила государственная управляющая компания ВЭБ.РФ. Около 6,2 млрд руб. составил инвестдоход за отчетный период по портфелю госбумаг. Согласно данным ВЭБа, на 30 сентября 2025 года стоимость чистых активов расширенного портфеля составляла 2,65 трлн руб., портфеля госбумаг — 52,5 млрд руб.

Доходность по расширенному портфелю за девять месяцев 2025 года достигла 18,7% годовых, по портфелю госбумаг — 17,5% годовых. Это более чем вдвое выше годовой инфляции в сентябре, которая, по данным Росстата, составила около 8%. По словам управляющего директора блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александра Попова, доход по портфелям накоплений в основном был обеспечен купонными и процентными платежами, свой вклад внесла и положительная переоценка по облигациям. По итогам трех кварталов полная доходность индекса государственных облигаций RGBITR составила 16,3%, а консервативный индекс пенсионных накоплений показал рост на 19,2%.

Дальнейшая ситуация на рынке, а также результаты управления накоплениями будут во многом зависеть от политики Банка России. Аналитики «ВИМ Инвестиции» в базовом сценарии ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 17% до первого-второго квартала 2026 года, а к концу года она может быть снижена до 12%. При реализации такого сценария нового витка роста котировок на долговом рынке стоит ожидать не ранее начала следующего года. Если регулятор пойдет на понижение ставки до конца 2025 года, рост стоимости облигаций может возобновиться в ближайшее время. Причем снижение ключевой ставки до 14%, как считают участники рынка, откроет дорогу для нового ралли, однако такое развитие событий выглядит пока излишне оптимистичным.

Виталий Гайдаев