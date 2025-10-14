«Из-за токсичной среды у детей чаще бывает депрессия и растет тревожность»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как разрыв в обществе между богатыми и малообеспеченными семьями сказывается на ментальном здоровье и структуре мозга детей.

Социальное неравенство создает токсичную среду и вызывает структурные изменения головного мозга. Ученые впервые проанализировали, как неравномерное распределение богатства влияет на детей, которые воспитываются в таком многослойном обществе. В исследовании принимали участие свыше 10 тыс. американских десятилетних детей из 17 штатов. Все они родились в семьях с абсолютно разными вводными: уровнем достатка и образованием родителей. Ученые учитывали не только эти индивидуальные показатели, но и доходы общества в целом.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Mental Health, показывают, что чем больше этот разрыв между богатыми и малообеспеченными семьями, тем ярче проявляются изменения. В частности, у таких детей зафиксированы уменьшение площади поверхности коры головного мозга и трансформация связей между ее участками, которые отвечают за память, внимание и эмоциональную регуляцию. Помимо нейроизменений подрастающее поколение сталкивается и с психологическими проблемами: из-за такой токсичной среды у них чаще бывает депрессия и растет тревожность. Как подытожили ученые, социальное неравенство нужно обязательно побороть не только ради экономики, но и во имя здоровья будущих поколений. Но пока нет единого мнения, как именно должно выглядеть равенство.

