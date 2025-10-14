В Самарской области нарколаборатория готовила «синтетику» для регионов РФ

Сотрудники УФСБ РФ по Самарской области при поддержке бойцов СОБР «Омега» Росгвардии пресекли деятельность двух безработных из Брянской области, которые организовали нарколабораторию в Кинельском районе. В феврале 2025 года они начали производить синтетические наркотики для продажи в ряде регионов РФ.

В жилье задержанных обнаружены химические вещества и около четырех тонн прекурсоров. Следственный отдел полиции в Кинельском районе возбудил уголовное дело по факту попытки производства наркотиков с целью сбыта (ст. 30 и 228.1 УК РФ).

Георгий Портнов