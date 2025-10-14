В Воткинске осудили бывшую сотрудницу банка за разглашение банковской тайны

Воткинский райсуд Удмуртии приговорил 57-летнюю жительницу Воткинского района к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, и нарушение правил эксплуатации компьютерной информации (ст. 183, ст. 274.1 УК РФ).

Суд установил, что с августа 2024 года по январь 2025 года подсудимая, используя свое служебное положение, открыла банковские счета на имя клиента без его ведома, подключила дистанционное управление и внесла недостоверные сведения в банковскую систему. Она также разгласила данные об этих счетах и передала банковские карты своей знакомой, которая незаконно завладела денежными средствами клиента.

Подсудимая признала свою вину. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре, сроком на два года.