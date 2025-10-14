Генсек НАТО раскритиковал США советским анекдотом про «Ладу» и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в столице Словении призвал США наращивать темпы производства вооружений вместе с ЕС. По мнению генсека, сегодняшние темпы недостаточны, в то время как спрос на оборонную продукцию растет.

Во время выступления господин Рютте высказался о закупках европейскими странами американских вооружений. Он намекнул на низкую скорость передачи оружия страной-производителем, вспомнив «старую русскую шутку».

Генсек процитировал анекдот времен СССР, в котором продавец автомобиля «Лада» сообщает покупателю о поставке машины через 10 лет, а покупатель уточняет, днем или вечером. На вопрос продавца, какая разница, будущий автомобилист отвечает, что «днем привезут холодильник», пояснил господин Рютте. Эта ситуация «актуальна, если вы покупаете F-35 или Patriot», добавил генсек.