Продажи Lada в Казахстане за год выросли более чем в три раза

В январе—сентябре текущего года на казахстанском рынке реализовано 2029 автомобилей Lada. Об этом сообщается в отчете Казахстанского автомобильного союза.

За аналогичный период 2024 года было продано 622 машины Lada. Таким образом, спрос на автомобили российской марки вырос более чем в три раза. В сентябре на модели Lada остановили свой выбор 207 казахстанских покупателей.

В Белоруссии в январе-сентябре текущего года продано 9,8 тыс. автомобилей Lada. Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), российская марка занимает второе место на местном рынке легковых машин после Belgee.

Андрей Сазонов