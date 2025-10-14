Глава Республики Алтай предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни

Власти Горного Алтая намерены ограничить продажу алкоголя и табака. Об этом глава республики Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале. Необходимость меры он связал с превышением смертности над рождаемостью как следствие пьяных ДТП, отравлений алкоголем, болезней системы кровообращения и онкологии. В 2024 году в Горном Алтае впервые за несколько лет вместо естественного прироста населения была зафиксирована его убыль — минус 155 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Алтай Андрей Турчак

Глава региона намерен внести на заседание правительства республики полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, а в пятницу — до 16 часов, запрет розничной торговли алкоголем в многоквартирных домах и вблизи детских садов и школ, закрытие всех «наливаек» в жилом секторе. Также речь идет о полном запрете курительных смесей, вейпов и компонентов к ним.

«Это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей, наших детей и внуков — ради здорового будущего Республики Алтай»,— пояснил инициативу господин Турчак.

Глава региона поручил минэкономразвития республики подготовить проект постановления в недельный срок.

Подобные меры вводит ряд сибирских регионов. Например, с 1 сентября 2025 года на два часа в сутки сокращается время продажи в Кемеровской области. В Красноярском крае с 1 марта 2026-го продажа алкоголя в магазинах в многоквартирных домах возможна будет только с 10:00 до 21:00.

Михаил Кичанов