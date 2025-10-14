Наука 14.10.2025, 15:51 Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2025 год Выйти из полноэкранного режима МестоНазвание университетаСтрана1Massachusetts Institute of TechnologyСША2Harvard UniversityСША3University of OxfordВеликобритания4University of CambridgeВеликобритания5Stanford UniversityСША6University College LondonВеликобритания7Imperial College LondonВеликобритания8Columbia UniversityСША9ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology ZurichШвейцария10University of TokyoЯпония11Johns Hopkins UniversityСША12Duke UniversityСША13University of EdinburghВеликобритания14University of ChicagoСША15New York UniversityСША16Yale University (признан нежелательным)США17Lomonosov Moscow State UniversityРоссия18University of PennsylvaniaСША19cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)Швейцария20University of MichiganСША21University of WashingtonСША22University of Wisconsin–MadisonСША23Carnegie Mellon UniversityСША24Peking UniversityКитай25Georgia Institute of TechnologyСША26University of Maryland, College ParkСША27University of California, San DiegoСША28Northwestern UniversityСША29University of California, Los AngelesСША30Technical University of MunichГермания31Cornell UniversityСША32Princeton UniversityСША33Delft University of TechnologyНидерланды34University of CopenhagenДания35The Chinese University of Hong KongКитай (Гонконг)36Nanyang Technological University, Singapore (NTU)Сингапур37KU LeuvenБельгия38University of GenevaШвейцария39University of ZurichШвейцария40The University of MelbourneАвстралия41University of WarwickВеликобритания42Washington University in St. LouisСША43California Institute of TechnologyСША44The University of QueenslandАвстралия45University of SydneyАвстралия46Pennsylvania State UniversityСША47Saint Petersburg State UniversityРоссия48Shanghai Jiao Tong UniversityКитай49University of TorontoКанада50National University of Singapore (NUS)Сингапур Открыть в новом окне Полный рейтинг будет опубликован на сайте проекта mosiur.org