Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2025 год

МестоНазвание университетаСтрана
1Massachusetts Institute of TechnologyСША
2Harvard UniversityСША
3University of OxfordВеликобритания
4University of CambridgeВеликобритания
5Stanford UniversityСША
6University College LondonВеликобритания
7Imperial College LondonВеликобритания
8Columbia UniversityСША
9ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology ZurichШвейцария
10University of TokyoЯпония
11Johns Hopkins UniversityСША
12Duke UniversityСША
13University of EdinburghВеликобритания
14University of ChicagoСША
15New York UniversityСША
16Yale University (признан нежелательным)США
17Lomonosov Moscow State UniversityРоссия
18University of PennsylvaniaСША
19cole polytechnique fdrale de Lausanne (EPFL)Швейцария
20University of MichiganСША
21University of WashingtonСША
22University of Wisconsin–MadisonСША
23Carnegie Mellon UniversityСША
24Peking UniversityКитай
25Georgia Institute of TechnologyСША
26University of Maryland, College ParkСША
27University of California, San DiegoСША
28Northwestern UniversityСША
29University of California, Los AngelesСША
30Technical University of MunichГермания
31Cornell UniversityСША
32Princeton UniversityСША
33Delft University of TechnologyНидерланды
34University of CopenhagenДания
35The Chinese University of Hong KongКитай (Гонконг)
36Nanyang Technological University, Singapore (NTU)Сингапур
37KU LeuvenБельгия
38University of GenevaШвейцария
39University of ZurichШвейцария
40The University of MelbourneАвстралия
41University of WarwickВеликобритания
42Washington University in St. LouisСША
43California Institute of TechnologyСША
44The University of QueenslandАвстралия
45University of SydneyАвстралия
46Pennsylvania State UniversityСША
47Saint Petersburg State UniversityРоссия
48Shanghai Jiao Tong UniversityКитай
49University of TorontoКанада
50National University of Singapore (NUS)Сингапур

Полный рейтинг будет опубликован на сайте проекта mosiur.org

