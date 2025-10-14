В Казани утвердили проект реставрации гостиницы Дворянского собрания

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана одобрил проект реставрации гостиницы Дворянского собрания на улице Рахматуллина, 6. Акт государственной экспертизы получил рекомендацию к согласованию.

По данным экспертов, здание сохранило свою объемно-пространственную структуру, но значительная часть фасадного декора и штукатурного слоя утрачена.

Проект предусматривает укрепление кирпичных стен, восстановление крылец, спусков в подвал и утраченных архитектурных элементов. Фасады окрасят в историческую цветовую гамму, а части восточного и южного фасадов оставят без штукатурки для сохранения подлинного облика постройки XVIII–XIX веков.

Гостиница Дворянского собрания построена в XVIII веке купцом Дрябловым. В 1813–1814 годах здание стало функционировать как Дворянское собрание, после чего часть помещений была переоборудована под гостиничные номера. В свое время здесь останавливались Пушкин, Шаляпин, Александр фон Гумбольдт, Густав Розе и Кристиан Эренберг.

Анна Кайдалова