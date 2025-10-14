Конфетно-чайный период

Во вторник в Ленинском районном суде Уфы состоялось второе заседание по делу в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в вымогательстве и получении 37 млн руб. взятки от топ-менеджеров «Дортрансстроя» (ДТС). Гособвинение огласило показания ныне покойного бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, который, по версии следствия, был посредником при передаче денег. Господин Клебанов признался, что присутствовал при разговоре о требовании «откатов», а затем участвовал в передаче денег ДТС подсудимому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показания на Алана Марзаева (справа) дал покойный министр транспорта Башкирии

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Показания на Алана Марзаева (справа) дал покойный министр транспорта Башкирии

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В начале второго заседания в отношении бывшего заместителя председателя правительства Башкирии Алана Марзаева подсудимый заявил о существенном сокращении состава защитников: он отказался от услуг Григория Черепахина, Руслана Хамитова и Елены Фахртдиновой. Теперь бывшего чиновника в Ленинском райсуде Уфы защищают Анатолий Тимощенков и Расим Гарифуллин, подключившиеся к рассмотрению дела непосредственно перед процессом.

Как сообщал «Ъ», Алан Марзаев обвиняется в вымогательстве и получении взяток от руководства ООО «Дортрансстрой» за покровительство в заключении контрактов с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы. По версии следствия, будучи куратором дорожно-строительной отрасли в правительстве Башкирии, экс-вице-премьер вымогал от гендиректора компании Дмитрия Гилимьянова и ее фактического бенефициара Марата Латыпова 10% от стоимости заключенного контракта. Всего подсудимый, по мнению гособвинения, получил 37 млн руб.

Подсудимый вину не признает, называя уголовное дело провокацией.

Вчера гособвинение в лице исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции республиканской прокуратуры Федора Никифорова и зампрокурора Ленинского района Леонида Козаева огласило показания Александра Клебанова — бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. В мае прошлого года он был задержан по подозрению в получении 5 млн руб. взятки от топ-менеджеров ООО «Киви», а в марте этого года стало известно о его кончине.

Из показаний, озвученных господином Клебановым 4 июня 2024 года, следовало, что он также обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), затем дело было переквалифицировано в посредничество в передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По его словам, летом 2023 года Алан Марзаев поручил ему помочь «Дортрансстрою» получить контракты с УСРДИС в обмен на большую сумму денег от руководства компании. Александр Клебанов в показаниях заявлял, что Марата Латыпова и Алана Марзаева связывали дружественные отношения. Суммы «откатов» не оговаривались. В случае отказа выполнять требования, огласил представитель гособвинения, вице-премьер угрожал министру увольнением. Учитывая своенравный характер начальника, экс-глава минтранса не стал перечить непосредственному начальнику, которого «побаивался».

Из показаний предварительного опроса Александра Клебанова, проведенного следствием 9 июня 2024 года, следовало, что переговоры о передаче взяток состоялись в ресторане «Терраса» в отеле Nesterov Plaza. Там встречались глава минтранса, Алан Марзаев и Марат Латыпов. Владелец «Дортрансстроя» на требование чиновников платить откаты за участие в государственных подрядах на ремонт и строительство дорог сначала отказался, сославшись на роль компании в отрасли. Однако затем вице-премьер, со слов Александра Клебанова, заявил: «Не переживай, я найду того, кто будет работать на объектах, и с кем будут заключаться контракты». После этого господин Латыпов пообещал, что с главой минтранса свяжется Дмитрий Гилимьянов.

С гендиректором «Дортрансстроя» и была согласована сумма «отката» — 10% от стоимости контракта.

Выполняя требования вице-премьера, Александр Клебанов, в свою очередь, передал их начальнику УСРДИС Константину Паппе. Господин Клебанов настаивал на его невиновности, так как господин Паппе подчинялся как ему самому, так и Алану Марзаеву.

За организацию закупок и заключение контрактов с «Дортрансстроем» отвечал Константин Паппе, а господин Клебанов был посредником между подрядчиком и вице-премьером. Полученные от компании деньги он передавал водителю Алана Марзаева, заявлял Александр Клебанов на этапе следствия.

Последний транш, рассказал экс-министр, он, передал 26 апреля 2024 года через своего водителя, предварительно упаковав 5 млн руб. в картонный пакет под слоем конфет и упаковкой чая. В тот же вечер он отправился в отпуск в Москву. 7 мая его задержали по подозрению в получении взятки от «Киви».

Следующее судебное заседание назначено на 15 октября.

Идэль Гумеров