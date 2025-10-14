Российский союз туриндустрии опроверг сообщения о локдауне в Египте

Эксперт Российского союза туристической индустрии (РСТ) Любовь Воронина сообщила, что в Египте нет локдауна из-за проходящих в стране переговоров. По информации от партнеров РСТ, туристы посещают страну в привычном режиме.

«Туристы могут свободно перемещаться по улицам, не испытывая значительных затруднений. Однако иногда возможны временные неудобства, связанные с закрытием отдельных участков дорог в связи с передвижением официальных кортежей»,— отметили в пресс-службе РСТ. Госпожа Воронина отметила, что дополнительно туристов могут проверять при заселении в отель рядом с местом переговоров или при посадке на яхты.

Непрямые переговоры по перемирию в секторе Газа начались в Шарм-эш-Шейхе 6 октября. 13 октября в городе прошел саммит по этому вопросу. По его итогам было заключено соглашение о прекращении войны в Газе, которое завизировали США и еще три страны-гаранта — Турция, Египет и Катар. Они также призвали продолжить консультации по следующим этапам перемирия.