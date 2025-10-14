С 1 ноября в Ижевске увеличится плата за содержание жилых помещений

С 1 ноября в Ижевске возрастет плата за содержание жилых помещений. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Новые квитанции с измененными тарифами наниматели муниципального жилья получат в начале декабря.

Коснется изменение в стоимости и собственников квартир, которые не установили индивидуальный тариф на общем собрании дома или решили использовать тарифы, утвержденные городской администрацией.

Общий рост платы составит от 9,6% до 14,2%, в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома. Максимальная стоимость за квартиру с централизованным отоплением и лифтом составит 28,58 руб. за 1 кв. м, минимальная — 19,52 руб. за 1 кв. м для домов с печным отоплением. Кроме того, плата за содержание лифтов вырастет до 4,25 руб. с 1 кв. м в месяц, так как теперь они будут обслуживаться ежемесячно.

В последний раз тарифы менялись в августе прошлого года. Жители Ижевска, у которых плата за ЖКУ превысит 22% семейного бюджета, могут обратиться за социальной поддержкой в МФЦ или через портал Госуслуг.

Анастасия Лопатина