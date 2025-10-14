Ввод жилья в Курганской области за год вырос на 10%

За девять месяцев 2025 года в Курганской области ввели в эксплуатацию 322,8 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 10% больше, чем в январе-сентябре прошлого год. Кроме того, на 22,8 тыс. кв. м уже перевыполнен годовой план, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В общем объеме 64% или 206,6 тыс. кв. м построили жители Курганской области. Застройщики-юридические лица возвели многоквартирные дома общей площадью более 116 тыс. кв. м, что на 69,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.