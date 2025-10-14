За один день в Челябинской области задержали 28 нелегальных мигрантов

За один день проведения операции «Нелегал-2025» полицейские задокументировали восемь преступлений и 120 правонарушений в сфере миграции. Закрыт въезд в Россию 12 иностранцам, 28 человек выдворят за пределы страны, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

В тепличных хозяйствах Красноармейского района обнаружили пять иностранцев, работающих без патентов. Устанавливают работодателя для привлечения к административной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли девять административных правонарушений, в том числе четыре случая несоблюдения режима пребывания на территории страны. Работодателю, незаконно нанявшему пятерых иностранцев, грозит штраф в размере до 800 тыс. руб. либо приостановка деятельности до 90 суток.

Виталина Ярховска