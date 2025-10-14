В Самаре оштрафован продавец магазинов для автомата Калашникова в Казахстан

Житель Самары, который отправлял магазины для автомата Калашникова в Казахстан, признан виновным в контрабанде вооружения (ст. 226.1 УК РФ). Суд оштрафовал фигуранта уголовного дела. Об этом сообщают представители адвокатского бюро «Хальченко и партнеры».

Расследование дела вызвало вопросы у правозащитников. Адвокаты считают, что следствие, гособвинение и суд так и не ответили на вопрос, в чем именно заключается преступление.

По словам правозащитников, продукция двойного назначения, используемая в гражданском оружии и для обучения, к которому относятся магазины для автомата Калашникова, перемещалась в рамках единой таможенной территории ЕврАзЭС, а факт отправки не был доказан. Судебные решения местных судов также подтверждали, что товары не считаются вооружением.

Обвинение строилось на мнении одного эксперта, который, по данным Минюста РФ, не имел права давать заключения. Несмотря на это, суд назначил обвиняемому штраф. Адвокаты считают это попыткой судебной системы избежать признания собственной ошибки. Они намерены оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.

