В Казани задержали уроженца Башкирии, объявленного в федеральный розыск

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 66-летнего уроженца Башкирии, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Инцидент произошел утром в магазине косметики и бытовой химии на улице Вишневского. Работающий там охранник узнал по фотографии с камеры видеонаблюдения мужчину, совершившего кражи в другом магазине той же сети.

При проверке по базе данных подтвердилось, что задержанный с 2 сентября 2025 года разыскивается УФСИН РФ по Башкортостану по ч.2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») и ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Задержанного передали инициаторам розыска.

Анна Кайдалова