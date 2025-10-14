Жителей Башкирии подозревают в похищении, вымогательстве и угрозе убийством

Четверо жителей Кугарчинского района в возрасте от 30 до 44-х лет обвиняются, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях, в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), вымогательстве с предварительным сговором и применением насилия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и похищении человека по предварительному сговору и из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и регионального МВД.

Следствие полагает, что в январе этого года ранее судимый 40-летний обвиняемый угрожал жителю села Юмагузино убийством и ударил его ножом в ногу. Вместе с 36-летним сообщником он, угрожая расправой, потребовал у другого местного жителя 10 тыс. руб. Спустя некоторое время подозреваемые затащили потерпевшего в машину и продолжили вымогать деньги под угрозой насилия. После того, как житель села согласился с их требованиями, его отпустили.

Спустя три месяца первый фигурант дела угрожал убийством еще одному потерпевшему, а затем вместе с двумя знакомыми избил его.

Двое обвиняемых 35-ти и 40 лет по ходатайству следователя арестованы. 44-летний подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о мере пресечения в отношении 30-летнего сообщника.

Идэль Гумеров