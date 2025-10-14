В Челябинской области появится новый способ оплаты через СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ представили новый способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) на форуме FINOPOLIS 2025. Клиенты ВТБ смогут создавать собственные QR-коды для оплаты покупок, что, по словам банка, повысит скорость и безопасность транзакций. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Новый функционал будет доступен в приложении ВТБ Онлайн. Пользователи смогут выбрать счет для списания средств и создать QR-код, который продавец сканирует. Эта опция также будет интегрирована в ВТБ Pay, с пилотными платежами в рамках FINOPOLIS 2025.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметила, что новая функция повысит удобство и надежность платежей, сокращая время на операции и снижая риски фишинга. Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК, добавил, что персональный QR-код будет особенно полезен в местах с высокой проходимостью. Пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года.