Судью Октябрьского райсуда Уфы досрочно отправили в отставку за нарушения

Квалификационная коллегия судей Башкирии досрочно отправила в отставку судью Октябрьского районного суда Уфы Тимура Багаутдинова с лишением пятого квалификационного класса, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

В действиях судьи было обнаружено «наличие дисциплинарного проступка», отмечено в пресс-релизе. Суть нарушения не указана, но оно связано с законами «О статусе судей в Российской Федерации» и «О воинской обязанности и военной службе», а также с Кодексом судейской этики.

По данным из открытых источников, Тимур Багаутдинов был назначен судьей Октябрьского райсуда Уфы в мае 2013 года.

Олег Вахитов