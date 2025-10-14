Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили судьбу арестованных в Баку армян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов на полях саммита мира в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября обсуждали содержание под стражей в Баку армянских граждан. Как сообщил господин Мирзоян, армянское правительство продолжает работу в этом направлении, даже если «не всегда видимую».

«Я хочу выразить надежду, что в ближайшем будущем мы будем иметь хорошие новости. Во всяком случае мы не прекращаем наши усилия, и буквально вчера, в рамках Саммита в Шарм-эш-Шейхе, мы снова обсуждали с нашими азербайджанскими партнерами этот вопрос. Надеемся, что наши усилия приведут к положительному результату»,— сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Ереване.

По официальным данным, в Азербайджане удерживаются 23 армянских гражданина, часть из которых были взяты в плен во время боевых действий в Нагорном Карабахе. 17 января в Баку начался судебный процесс над 15 армянами, включая бывших чиновников ныне несуществующей Нагорно-Карабахской республики.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у властей есть информация о применении «запрещенных средств» и пыток к армянам, которые обвиняются в уголовных преступлениях в Баку.

Лусине Баласян