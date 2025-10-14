В парке Горького начали демонтаж торговых павильонов

В пермском парке им. Горького начали демонтаж нестационарных торговых павильонов. Как сообщает Business Class, сейчас убирают конструкции в виде голландских домиков и торговые точки в стиле Дикого Запада. Как пояснил изданию совладелец ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» Рашид Габдуллин, снос объектов является плановым.

Объекты убирают в связи с уточнением требования к защитной зоне теплопровода, пролегающего под торговыми домиками. Господин Габдуллин в разговоре с изданием добавил, что после этого участок благоустроят.

Напомним, минувшим летом ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» оштрафовали на 10 млн руб. в рамках исков пермской администрации. Протоколы связаны с нарушением требований к внешнему виду НТО.