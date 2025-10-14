В КГБ Белоруссии заявили о готовности Минска помочь найти консенсус по Украине

Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине, считает глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. По его словам, других вариантов пока не просматривается.

«Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы — те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации»,— приводит БелТА слова Ивана Тертеля.

При этом, по его словам, других вариантов пока не просматривается.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам и развитию отношений с США заявил, что боевые действия на Украине должны быть прекращены немедленно. Он отметил, что в противном случае страна может потерять свой суверенитет, а ситуация «эскалирует до ядерной войны». Александр Лукашенко подчеркнул, что «если американцы хотят урегулировать конфликт» на Украине, белорусская сторона готова «в этом участвовать».

Анастасия Домбицкая