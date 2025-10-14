Потанин рассказал Путину про санкционное давление на «Норникель»

Президент России Владимир Путин встретился с главой горно-металлургической компании «Норникель» Владимиром Потаниным в Кремле. Господин Потанин рассказал российскому президенту, что компания ощущает санкционное давление, поскольку часть ее продукции реализуется на внешнем рынке.

По словам Владимира Потанина, компания целиком покрывает потребность России не только в никеле, но и в платиноидах, золоте, других редких металлах. При этом основная часть продукции реализуется на внешнем рынке. «Отсюда и преимущество, и устойчивость нашей компании, но с другой стороны — уязвимость с точки зрения санкционного давления»,— сказал господин Потанин (цитата по сайту Кремля).

Глава «Норникеля» отметил, что компания стабильно производит все основные металлы, несмотря на ощутимое снижение доходов. Владимир Потанин поблагодарил главу государства за помощь в борьбе с санкциями через «двусторонние политические контакты».