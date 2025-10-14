Контракты потянули на 11 лет

Прокуратура потребовала 11 лет колонии для бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, обвиняемого в получении взяток, и девять лет заключения для главы стройфирмы Дмитрия Шестакова, который, по версии следствия, их выплачивал. В деле указывается, что замминистра покровительствовал бизнесмену, помогая в своевременной оплате работ по контрактам, тот, в свою очередь, рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб. Подсудимые отрицают выдвинутые против них обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сычев обвиняется в коррупции и халатности

Фото: Минстрой Омской области Владимир Сычев обвиняется в коррупции и халатности

Фото: Минстрой Омской области

Гособвинитель в ходе прений сторон потребовал приговорить к 11 годам строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб. экс-замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, которому инкриминируют получение взяток (ст. 290 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ). Девять лет колонии и штраф в размере 19 млн руб. прокуратура запросила для предпринимателя Дмитрия Шестакова, обвиняемого в даче взяток (ст. 291 УК РФ).

«Также суду предложено конфисковать сумму взятки, обратив в доход государства в целях обеспечения исполнения приговора имущество подсудимых общей стоимостью более 30 млн руб.»,— рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.

11 ноября в судебных прениях выступит сторона защиты. Владимир Сычев и Дмитрий Шестаков отрицают обвинения, их адвокаты настаивают на необоснованности претензий следствия.

Это уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года по материалам регионального управления ФСБ России. Согласно им, чиновник покровительствовал стройфирме, помогая в своевременной оплате работ по контрактам. Глава компании Дмитрий Шестаков со своей стороны рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб.

Помимо взяточничества, Владимиру Сычеву предъявили обвинение в халатности. Следствие считает, что из-за его небрежного отношения к службе были сорваны сроки строительства четырех общеобразовательных школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые возводились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

«Указанные объекты не построены до настоящего времени, что повлекло подрыв авторитета министерства и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Омской области»,— ранее сообщала официальный представитель регионального управления СКР Лариса Болдинова.

Владимира Сычева назначили заместителем министра строительства Омской области осенью 2020 года. До этого он руководил департаментом строительства и градостроительной политики министерства. Пока шло расследование, чиновника уволили с госслужбы с формулировкой «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», после чего он был внесен в соответствующий реестр.

Константин Воронов