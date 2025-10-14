Работника уфимского завода затянуло в токарный станок

Работник ООО «Эко-Альянс» погиб на производстве во время работы на токарном станке, сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По словам руководителя надзорного ведомства Татьяны Астрелиной, 9 октября рука 28-летнего оператора станков с числовым программным управлением зацепилась за вращающийся механизм, из-за чего работника «затянуло» в станок. От полученных травм рабочий скончался.

Трудовая инспекция начала расследование инцидента.

ООО «Эко-Альянс» зарегистрировано в 2004 году в Уфе, занимается монтажом, обслуживанием и ремонтом промышленного оборудования. Учредителем компании с уставным капиталом 100 тыс. руб. является Азат Ихсанов, соучредитель ООО «СМУ-424» (компаньон в последней фирме — Булат Адигамов, совладелец кумертауского застройщика ООО «Акрополь»). По данным Rusprofile, в прошлом году чистая прибыль «Эко-Альянса» составила 11,7 млн руб. при выручке около 82 млн руб.

Идэль Гумеров