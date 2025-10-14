Отправившей 300 тыс. руб. ВСУ экс-сотруднице Центробанка утвердили приговор

Коллегия Верховного суда России оставила без изменений приговор бывшей сотруднице Центробанка Елене Поповой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Фигурантке назначили 12 лет колонии в 2024 году.

В октябре прошлого года Ростовский областной суд признал Попову виновной в госизмене. Помимо лишения свободы, суд назначил подсудимой штраф в размере 500 тыс. руб.

Следствие установило, что бывшая сотрудница ЦБ с 2018 года переводила деньги на украинские банковские счета, через которые финансировались ВСУ. Всего осужденная совершила 60 переводов на общую сумму 300 тыс. руб. В приговоре отмечается, что Елена Попова осознавала, для чего будут использоваться деньги.

Никита Черненко