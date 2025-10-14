11 лет колонии и штраф 30 млн руб. запросили для экс-замминистра Омской области

Гособвинитель в ходе прений сторон потребовал приговорить к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб. бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, обвиняемого в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ). Для застройщика Дмитрия Шестакова, которому вменяется дача взяток (ст. 201 УК РФ) чиновнику, прокуратура запросила девять лет колонии и штраф в размере 19 млн руб., рассказали в надзорном ведомстве. 11 ноября в судебных прениях выступят адвокаты, которые настаивают на невиновности доверителей.

Это уголовное дело было возбуждено в феврале 2022 года. По информации СКР, чиновник покровительствовал стройфирме, помогая в своевременной оплате работ по контрактам. Глава компании, со своей стороны, рассчитался по долгам чиновника, сумма которых составила около 1,9 млн руб. Обоих задержали.

Помимо взятки, экс-чиновнику предъявили обвинение в халатности. Следствие считает, что из-за его небрежного отношения к службе были сорваны сроки строительства четырех общеобразовательных школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место, которые возводились в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Илья Николаев