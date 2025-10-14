Башкирская сетевая компания произвела первые плавки гололеда

13 и 14 октября в Башкирии работники Башкирской сетевой компании провели первые плавки гололеда на магистральных линиях электропередачи в наступившем отопительном сезоне. Этому способствовал сильный снегопад, обрушившийся на Зауралье в минувшие выходные. Гололед образовался на грозотросах и проводах 220 кВ «Смеловская – Белорецк-1,2» и ВЛ 500 кВ «Бекетово – Смеловская». На некоторых участках грозозащитного троса масса гололедообразования достигала 284 кг, а на проводах доходила до 700 кг.

ВЛ 220 кВ «Смеловская - Белорецк»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Энергетики оперативно произвели плавки образовавшегося гололеда, что позволило предотвратить аварийные ситуации и перебои в электроснабжении потребителей.

Напомним, отопительный сезон 2024-2025 годов стал рекордным для энергосистемы Башкирии по количеству плавок гололеда. В сетях ООО «БСК» было произведено 65 плавок, в сетях – 186, включая механическое удаление гололеда.

ООО «Башкирэнерго»