В Самаре осужден рыбак, который подорвался на взрывном устройстве
Рыбак из Самарской области признан виновным в попытке изготовить взрывное устройство (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд приговорил подсудимого к шести годам и одному месяцу колонии общего режима.
На процессе выяснилось, что обвиняемый изготовил устройство, в которое планировал поместить взрывчатку, хранившуюся в его гараже. Фигурант дела собирался использовать это устройство для рыбалки. Однако при изготовлении оно взорвалось, и рыбак лишился кисти руки.