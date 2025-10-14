В Самаре осужден рыбак, который подорвался на взрывном устройстве

Рыбак из Самарской области признан виновным в попытке изготовить взрывное устройство (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд приговорил подсудимого к шести годам и одному месяцу колонии общего режима.

На процессе выяснилось, что обвиняемый изготовил устройство, в которое планировал поместить взрывчатку, хранившуюся в его гараже. Фигурант дела собирался использовать это устройство для рыбалки. Однако при изготовлении оно взорвалось, и рыбак лишился кисти руки.

Георгий Портнов