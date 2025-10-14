«На выезде боливийцы, на первый взгляд, не такие грозные»

Вечером 14 октября сборная России проведет очередной товарищеский матч с командой Боливии. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Динамо». Накануне команды провели тренировки и ответили на вопросы журналистов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Когда речь заходит о Боливии, сразу вспоминаются победы этой команды над многими грандами, в том числе над Бразилией. Правда, тут, как всегда, есть нюанс. Все эти подвиги боливийцы совершают у себя дома, в городе Ла-Пас. Арена там расположена на высоте 3637 м, и провести футбольный матч на должном уровне в условиях высокогорья не всем гостям удается. Так что на выезде боливийцы не такие грозные, по крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, главный тренер российской сборной Валерий Карпин всегда считал их сильным соперником, о чем еще раз сказал на предматчевой пресс-конференции: «Оцениваю эту команду как одного из сильнейших за последнее время соперников в одном ряду с Ираном. Они стилистически отличаются, эта сборная не такая мощная, как у Ирана, зато более латиноамериканская, назовем так, более техничная, любит с мячом работать».

На встрече с журналистами Карпина спрашивали не только о предстоящей встрече. Был вопрос и о том, какая сборная сильнее: нынешняя или та, в которой он сам играл. Спрашивали и про вратаря Никиту Хайкина, который решил сменить российское спортивное гражданство на норвежское. И даже про то, за какое изображение на 500-рублевой купюре Карпин бы проголосовал. Этот вопрос вывел наставника из себя: «Серьезно? А это какое отношение имеет ко мне вообще и к сборной? Я бы за Лабубу проголосовал бы».

Но когда дело дошло до рассуждений о базовом клубе сборной, как это было когда-то, Карпин подробно ответил, почему сейчас это невозможно: «Можно было на базе "Спартака", или на базе "Динамо Киева", или еще кого-то, формировать сборную Советского Союза. Сейчас как это сделать? Наверное, никак. На базе "Зенита" тоже тяжело. На базе ЦСКА сейчас играют пять-шесть российских футболистов, они все в сборной».

От полузащитника Матвея Кисляка, который пришел с тренером на пресс-конференцию, тоже пытались добиться ответа на вопрос, с кем ему комфортнее играть в сборной. Армеец признал, что клубные связи все-таки имеют значение: «Понятное дело, что когда играешь с сокомандниками, наверное, связи лучше налажены. Но здесь нет такого, хочется или нет. Посто выходишь и играешь за сборную и все».

Состав сборной на матче 14 октября точно будет отличаться от игры с Ираном. Например, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев уже отправились в расположение своих клубов. За постоянную ротацию состава Карпина в последнее время часто критикуют, но слушать кого-либо и менять выбранный курс наставник главной команды страны вряд ли будет. По крайней мере, до тех пор, пока сборная не проигрывает. Очередная победа запланирована на этот вечер. Игра с Боливией начнется в 20.00, прямую трансляцию со стадиона «ВТБ Арена» будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов