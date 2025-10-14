889 случаев химических отравлений зарегистрировали в Удмуртии за девять месяцев

889 случаев острых отравлений химической этиологии (ООХЭ) зарегистрировали в Удмуртии за девять месяцев. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 241 из них закончился летальным исходом. Пострадавшие в основном мужчины — 60% от общего числа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшее количество отравлений связано с лекарственными веществами — 348 случаев (40% от общего числа). Основные причины — суицидальные попытки и ошибочный прием медикаментов.

На втором месте находятся отравления спиртсодержащей и алкогольной продукцией — 267 случаев (30% от общего числа). Из них 93,6% составляют отравления этанолом, 6% — метанолом, и 0,4% — спиртом неуточненного происхождения. 147 случаев отравлений алкогольной продукцией также закончились летальным исходом.

Анастасия Лопатина