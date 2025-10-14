«Удмуртнефть» высадила аллею памяти в годовщину Победы

В честь 80-летия Великой Победы сотрудники «Удмуртнефти» заложили аллею сирени. Мероприятие объединило сразу несколько поколений нефтяников — ветеранов отрасли, сотрудников и молодых специалистов. В акции также приняли участие школьники из «Движения первых».

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Сирень — живое напоминание о стойкости тех, кто пережил войну. Данной экоакцией мы хотим сохранить и передать будущим поколениям память о великом подвиге Победы»,— рассказал генеральный директор «Удмуртнефти» Андрей Топал.

Новая аллея, расположенная в центральном районе Ижевска, стала не только символом памяти, но и вкладом в озеленение города. «В течение трех-пяти лет при благоприятных условиях саженцы вырастут до 2 м, и прогулки вдоль ул. Красногеройской станут еще приятнее. Весной сирень будет радовать жителей города пушистыми белыми соцветиями.

«Роснефть» и ее дочерние предприятия активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые способствуют сохранению культурного наследия и воспитанию гражданской ответственности. В год 80-летия Великой Победы сотрудники «Удмуртнефти» и дочерних обществ благоустроили памятники в семи населенных пунктах в районах производственной деятельности предприятия.

При участии компании в Зоопарке Удмуртии в разные годы высажены березовые аллеи, посвященные годовщинам Победы в Великой Отечественной войне. В рамках международной эколого-патриотической инициативы «Сад памяти» сотрудники «Удмуртнефти» совместно с волонтерами из других организаций за несколько лет высадили более 50 тысяч молодых елей. Ежегодно предприятие поддерживает экоинициативу «Сохраним лес» — самую масштабную лесовосстановительную акцию страны.