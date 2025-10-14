Предложение квартир для аренды в Ставрополе выросло вдвое

Предложение квартир для долгосрочной аренды в России выросло на 35% за год, а арендные ставки снизились в 16 крупных городах. Максимальное падение зафиксировано в Москве (27%), Краснодаре (13%) и Сочи (10%). Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» за сентябрь 2025 года.

Выбор арендного жилья увеличился в 41 из 42 городов исследования. Наибольший рост предложения отмечен в Липецке и Ставрополе — в два раза, в Туле — на 78%, в Краснодаре — на 76%, в Ижевске — на 74%, в Челябинске — на 61%. В Москве количество доступных квартир выросло на 34%, в Санкт-Петербурге — на 13%, в Казани — на 33%.

В Ставрополе за год предложение однокомнатных квартир увеличилось на 96%, двухкомнатных — в 2,1 раза, трехкомнатных — на 83%, студий — в 3,2 раза.

Интерес потенциальных арендаторов к долгосрочному найму вырос на 3% год к году. Наибольшая активность зафиксирована в Барнауле (рост на 28%), Краснодаре (22%), Ижевске (16%), Владивостоке (13%), Москве, Омске и Томске (по 12%). В Ставрополе активность выросла в сегменте двухкомнатных квартир (6%), трехкомнатных (2%) и студий (94%).

«Год назад в сегменте долгосрочной аренды жилья условия диктовал арендодатель: объектов было меньше и даже дорогостоящие варианты быстро сдавались. Теперь же на фоне значительного роста предложения год к году ситуация обратная. В большинстве регионов арендаторы могут выбирать объект из большого числа вариантов — выбор стабилен, несмотря на высокий сезон. При этом качественные варианты по-прежнему пользуются хорошим спросом: зачастую квартиру удается сдать в течение нескольких дней, а средний срок сдачи составляет неделю»,— прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость долгосрочной аренды в России не изменилась относительно сентября 2024 года, однако ставки снизились в 16 городах. Помимо Москвы, Краснодара и Сочи, аренда подешевела в Липецке и Челябинске (на 10%), в Воронеже, Саратове и Ставрополе (на 7%), в Томске (на 6%), в Ростове-на-Дону (на 4%), в Уфе, Тюмени, Екатеринбурге и Иркутске (на 3%). В Ставрополе стоимость найма двухкомнатных квартир и студий сократилась на 12%.

В ряде городов динамика связана со снижением средней площади объектов. В Москве за год средний размер доступной квартиры сократился на 10 кв. м (с 67 до 57 кв. м), в Краснодаре — на 3 кв. м (с 47 до 44 кв. м), в Сочи, Липецке, Челябинске и Ульяновске — на 2 кв. м. Главная причина — увеличение доли студий и однокомнатных квартир в структуре предложения.

Дешевле всего снять жилье можно в Брянске (20 тыс. руб.), Ульяновске (24 тыс. руб.), Воронеже (25 тыс. руб.), Иванове, Ижевске, Саратове и Смоленске (по 26 тыс. руб.), Челябинске, Ярославле, Ставрополе и Липецке (по 27 тыс. руб.). Самые высокие арендные ставки — в Москве (80 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (50 тыс. руб.) и Сочи (45 тыс. руб.).

Тат Гаспарян