В Белгороде и Курске больше всего в стране подорожала аренда квартир

За 2025 год в Белгороде и Курске заметнее всего в стране выросли цены на аренду жилья. По сравнению с показателями 2024-го стоимость съема однокомнатных квартир увеличилась на 58% в Белгороде и на 50,7% в Курске. Значительный скачок цен зафиксирован и на рынке многокомнатного жилья: аренда двухкомнатных квартир подорожала на 52,9% в Белгороде и на 34,4% в Курске, а трехкомнатных — на 54,1% и 34,7% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Мир квартир».

«Причины бурного роста арендных ставок на квартиры в Белгороде и Курске понятны: жители ряда населенных пунктов, потерявшие жилье вследствие военных действий, стали снимать квартиры в областных центрах»,— комментирует ситуацию генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Орле выросли на 32,1%, трехкомнатных — на 27,3%, двухкомнатных — на 7,2%. В Воронеже стоимость съема однокомнатных и трехкомнатных квартир снизилась на 2,1%, двухкомнатных — на 2,5%. В Липецке арендовать однокомнатную квартиру стало на 5,6% дешевле. Цена на двухкомнатную выросла на 4,7%, на трехкомнатную — на 1,2%.

При этом средние цены на аренду жилья в областных центрах Черноземья остаются одними из самых низких в стране по сравнению с другими городами. Нагляднее всего это показано в общем рейтинге из 70 крупных городов России: Орел находится на 69-м месте, Белгород — на 60-м, Липецк — на 59-м, а Воронеж — на 56-м. Исключением стал Курск, он занимает 27-ю строчку, что значительно выше других областных центров макрорегиона. Данные по Тамбову не приведены.

Годовой прирост арендных ставок с октября 2024-го составил в целом по России 8–14% в зависимости от типа квартиры. Это ниже, чем в прошлом году, когда за аналогичный период съемные квартиры подорожали на 23–32%.

Мария Свиридова