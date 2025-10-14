Застройщику Центрального рынка выдали разрешение на возведение жилого комплекса

Специализированному застройщику «УНО» (входит в «ИНГРУПП») выдано разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса по шоссе Космонавтов, 10. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте минимущества Пермского края. Соответствующее разрешение было выдано 5 сентября в связи с внесением изменений в проектную документацию. Согласно публичной кадастровой карте, согласованный участок имеет площадь 12,4 тыс. кв. м, его кадастровая стоимость — 131,3 млн руб.

Как отмечает «Новый компаньон», в границах ул. Эпроновской, Бакового переулка и шоссе Космонавтов девелопер построит жилой комплекс переменной этажности. Основой станет 29-этажное здание у Колхозной площади. Архитектурный ансамбль будет выполнен в виде пятиугольника, объединенного стилобатом с торговыми галереями. Площадь всех квартир составит примерно 50,3 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — около 14 тыс. кв. м.

О приобретении СЗ «УНО» участка на Центральном рынке стало известно весной 2024 года. Тогда представители «Ингрупп» заявляли о планах использовать площадку на Центральном рынке для строительства многофункционального жилого комплекса, в который войдут жилые дома, трехуровневая подземная парковка, коммерческие объекты, детский сад на 75 мест.