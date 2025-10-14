FT: контроль Китая за редкоземами ударит по оборонной промышленности ЕС

Европейские производители опасаются негативных последствий от продолжения торговой войны Китая и США. Спор может привести к хаосу в цепочках поставок и способен задержать производство вооружений, пишет Financial Times.

Представители сектора европейской оборонной промышленности считают, что новые правила экспорта китайских редкоземельных металлов способны привести к задержкам в производстве некоторых компонентов оружия. Редкоземы используются при производстве в том числе ракет Tomahawk, истребителей F-35, беспилотников и РЛС.

Также торговый спор может негативно повлиять на европейский автопром, говорится в статье FT. Производители не исключают сокращения поставок ключевых химических элементов, используемых в производстве аккумуляторов.