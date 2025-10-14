Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как дизайнеры используют и интерпретируют мотив детского аттракциона в своих презентациях.

У Roberto Coin в новой коллекции Carousel эксплуатируется детский образ карусели. Но бренд, конечно, далеко не одинок — этот мотив в люксе используется постоянно. Есть бесчисленные фотосъемки, где карусель появляется как декоративный фон, но есть и куда более интересные случаи. В 2017 году я была на запуске Tiffany Blue Book в St. Ann’s Warehouse у Бруклинского моста. Центральным элементом первой части вечера, еще до того как гости проходили в зал, где проходил торжественный ужин с дресс-кодом black tie, была настоящая детская карусель. Все фотографировались, катались с шампанским и коктейлями. Это был контрапункт, легкая игра перед тем, как начнется серьезная часть вечера. Абсолютный хит той ночи.

А бывают и совсем другие интерпретации. Самая знаменитая — Alexander McQueen, коллекция What a Merry-Go-Round 2001 года. Маккуин использовал карусель не как милую ностальгию, а как мрачный театр: страшная, нуарная конструкция, где аттракцион превращался в драму про утрату детства и темную сторону игры.

Анна Минакова