30 октября в Токио откроется Mobility Show — главная автомобильная выставка Японии. Она будет длиться почти две недели, но, как обычно, новинок и новостей там будет столько, что даже такие гиганты, как Toyota, стараются рассказать о своих достижениях загодя, чтобы во время выставки они не растворились в этом гигантском потоке новостей. Итак, чем нас готова удивить Toyota? Главная новость — это, конечно же, концепт под названием Corolla, который намекает, как может выглядеть модель перспективного 13-го поколения. Концепт совершенно не похож на ту машину, которая еще четыре года назад у нас официально продавалась. Это приземистый и длинный автомобиль. Отсутствие радиаторной решетки и лючок на переднем крыле говорят нам о том, что новая Corolla будет чисто электрической моделью. Еще обращают на себя внимание лобовое стекло, плавно переходящее в стеклянную же крышу, а также спойлер на корме, который намекает нам на то, что новая Corolla будет способна ездить быстро.

Еще один шоу-кар — это кросс-купе премиального суббренда Century. По тизерам видно, что у автомобиля внушительный клиренс, а двери сдвижные, как в лифте: одна створка отъезжает по борту вперед, а другая назад. Но вообще новинок будет много. Это, в частности, похожие на яйцо с нарисованными глазками детские автомобильчики. Кто и куда на них будет ездить, непонятно: на картинке дети дошкольного возраста находятся не внутри, а лишь снаружи заглядывают внутрь диковинных транспортных средств. Покажет Toyota и устройство для быстрого перемещения по теннисному корту для людей с ограниченными возможностями, а еще паукообразные доставщики товаров.

Несколько особняком от всего этого стоит лаконичный грузовичок для развивающихся рынков. Интересно, что, в отличие от вышеупомянутых автомобилей, этот проект проиллюстрирован не компьютерными рендерами, а реальной фотографией. Радостные африканцы грузят в кузов какие-то бидоны. Судя по сменным аккумуляторам под рамой, грузовик тоже электрический. То есть в этой развивающейся стране, по крайней мере, с электроэнергией все в порядке.

