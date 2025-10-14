Голос из машины

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие решения доступны в России.

Глобальный рынок голосовых ассистентов для автомобилей в этом году аналитики Precedence Research оценили в $3,7 млрд. При этом в ближайшее десятилетие специалисты компании ожидают средний ежегодный рост порядка 15%. В списке лидеров индустрии — решения от Amazon, Google, Apple, Baidu, Alibaba и Xiaomi. На каждого из них приходится от 20% до трети локальных рынков. Параллельно с ними немецкая тройка Mercedes-Benz, BMW и Audi разрабатывают и совершенствуют собственные системы.

На развивающемся российском рынке наиболее активны «Яндекс Авто» и стартапы. «Алиса» в автомобильных мультимедиа дает доступ к музыке, навигации и аудиокнигам через ID пользователя. Томская компания Enbisys внедрила помощник Evois в коммерческий транспорт и ведет переговоры с Belgee и Geely о применении своих технологий. Среди брендов, продающихся на отечественном авторынке официально, собственных голосовых помощников на русском языке, которые обеспечивали бы реальный комфортный опыт, почти нет. Подобное может предоставить пока разве что концерн Great Wall Motor. Накануне компания расширила список моделей, которые получили соответствующий голосовой помощник.

Теперь им могут воспользоваться и владельцы кроссовера Haval H3 текущего модельного года. Как заверяют разработчики системы, она понимает свыше 800 команд на русском языке, под ее управлением порядка 150 функций от климат-контроля до камер кругового обзора и электрических стекол. Для точного распознавания речевых запросов, инженеры предусмотрели интеллектуальное шумоподавление. Кроме того, будущие обновления системы владельцы машины смогут получать по воздуху, то есть дистанционно. Другими словами, за свежими версиями софта телематики, мультимедиа или безопасности не придется ехать к дилеру или в сервисный центр. Для их установки достаточно подключиться к сети Wi-Fi или мобильному интернету.

По расчетам Next Move Strategy Consulting, в России сегмент голосовых помощников в целом, а это решения «Яндекса», «Сбера», VK и других компаний, показывает довольно высокие темпы. К 2030 году от отечественной индустрии ждут показателя в $745 млн.

Александр Леви