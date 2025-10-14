В Приангарье зарезавшего школьницу и соседку подростка отправили в СИЗО

В Иркутской области 14-летнему подростку из Шелехова предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда его поместили под стражу до 12 ноября, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове. Подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей несколько ударов ножом. На шум вышла соседка, которая попыталась заступиться за школьницу. Однако юноша нанес ей также несколько ударов.

Обе пострадавшие от полученных травм скончались в больнице. Нападавшего правоохранители задержали на следующий день.

Александра Стрелкова