В РСО-Алания фирма проиграла суд о взыскании 666 млн рублей за поставку спирта

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания отказал ООО «ФармТайм» в иске к ООО «Миранда» о взыскании 666 млн руб. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Первоначально истец требовал 529,2 млн руб., ссылаясь на ошибочные перечисления за период с августа 2021 года по август 2023 года. Компания утверждала, что новый главный бухгалтер обнаружил неверный выбор контрагента при формировании платежных поручений.

28 февраля 2025 года ООО «ФармТайм» уточнил требования и попросил взыскать 365,9 млн руб. переплаты по договору поставки спирта от 23 декабря 2020 года, а также 143,1 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Истец заявил, что перечислил 435,1 млн руб., хотя стоимость полученной продукции составила лишь 69,1 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фармтайм» зарегистрировано в 2017 году в Самарской области. Основной вид деятельности — производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель — Дмитрий Турубинер. Выручка компании за 2024 год составила 31,7 млн руб., убыток — 19,1 млн руб. ООО «Миранда» зарегистрировано в 2005 году во Владикавказе. Основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Уставный капитал компании — 100 млн руб. Учредитель — Заурбек Багаев. Выручка компании за 2024 год составила 65,1 млн руб., убыток — 50 млн руб.

Суд установил, что в декабре 2020 года между компаниями был заключен договор поставки этилового ректификованного спирта из пищевого сырья. ООО «Миранда» поставила продукцию объемом 734 911,97 декалитра общей стоимостью 535,8 млн руб. ООО «ФармТайм» перечислил 491,5 млн руб., в результате чего задолженность покупателя на 23 декабря 2022 года составляла 44,3 млн руб.

После утверждения мирового соглашения истец выплатил еще 61,2 млн руб., что превысило размер долга по соглашению на 15,4 млн руб. Таким образом, общая сумма платежей составила 435,2 млн руб., что меньше стоимости поставленной продукции на 100,6 млн руб.

Суд признал недоказанным довод ФармТайм о неосновательном обогащении ответчика. Представленные истцом документы не подтвердили изменение цены поставки с 535,8 млн до 69,1 млн руб. Суд отметил, что если бы такое соглашение существовало, оно было бы ничтожным, поскольку цена одного декалитра составила бы 94,26 руб. при минимальной допустимой цене 708 руб. согласно приказу Минфина от 7 октября 2020 года.

Арбитражный суд усмотрел признаки нарушения истцом принципа добросовестности, что стало самостоятельным основанием для отказа в защите права. Суд вправе не принимать доводы стороны, действия которой недобросовестны, даже если они формально соответствуют требованиям законодательства.

Тат Гаспарян