Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, благодаря чему бренд установил новый рекорд по итогам финансового года.

Японский модный гигант установил рекорд. Компания Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, сообщила о впечатляющих результатах финансового года. Прибыль выросла на 13% и достигла $3,69 млрд. Эти показатели превзошли прогнозы. Производитель технологичной одежды планирует расти и в 2026-м, чтобы показать исторический максимум пятый год подряд. Внутренний японский рынок сохранил устойчивость, в том числе благодаря туристам, которые активно покупали базовые предметы гардероба в магазинах Uniqlo. Но основной вклад в рост внесли зарубежные рынки, отмечает Reuters: в Северной Америке выручка компании выросла на 24%, а прибыль — на 35%. Есть и сложности. Китай как значительный рынок сбыта выглядит турбулентным: потребительский спрос ослабевает, клиенты все менее уверены в будущем.

Бренд Uniqlo вырос из локального японского магазина мужской одежды. Само название придумали более 40 лет назад, сократив Unique Clothing Warehouse до одного слова. Забавно, что написание стало таким, как сейчас, из-за опечатки при регистрации — С заменили на Q. Теперь это сеть из 2,5 тыс. точек по всему миру, и в следующем году ожидается открытие новых флагманов. В фокусе компании — производство качественной повседневной одежды вне трендов. Основатель Uniqlo Тадаси Янаи говорил, что его крупнейший конкурент — не какой-то другой бренд одежды вроде Zara или H&M, а Apple, потому что его корпорация хочет быть самой инновационной компанией в мире. Одновременно менеджмент тонко подходит к сотрудничеству с модной индустрией, создавая коллаборации с самыми яркими модельерами. Весь мир ищет повседневную голубую рубашку от Джонатана Андерсона в мужском отделе Uniqlo.

В России Uniqlo не представлен с 2022 года, и это именно тот бренд, по которому скучают даже скептики. Uniqlo и IKEA оказались тем, что очень сложно быстро заменить. Все есть: и одежда, и мебель, но нет уверенности и понимания. Возможно, спустя время технологии и забота и на российском рынке объединятся во что-то новое.

Яна Лубнина