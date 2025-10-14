«Черная икра вновь вернула себе статус эксклюзива»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как продукт прошел путь от безвестности до популярности.

Черную икру человечество научилось уважать не сразу. Аристотель хоть и писал об икре на пирах, из прочих деликатесов ее особо не выделял. Персы и анатолийцы икру ели, но делали это без уважения, отваривая и поливая ее оливковым маслом. Француз-путешественник Бертрандон де ла Брокьер в XIV веке писал, что есть продукт сей можно лишь от голода. Мир изменил Иван Грозный, покорив Астрахань и получив монополию на каспийских осетров. Икра отныне поставлялась в Европу лишь за очень большие деньги. Монополистов человечество уважает еще сильнее, чем икру. Сломать рынок решилась, как обычно, Америка, обнаружив осетров в реке Делавэр. Эмигрантские артели завалили штаты икрой, которая шла по доллару за фунт и подавалась в дешевых пивных как бесплатная закуска. Но осетры из Делавэра исчезли уже через несколько лет, и икра вновь вернула себе статус эксклюзива. Так что Иван Грозный оказался еще и стихийным экологом.

