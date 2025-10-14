Украденные кубки

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как и почему футбольные команды-победители лишались своих наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

Футбольные трофеи похищали во все времена, даже на заре популярности великой игры. Впервые это случилось в 1895-м в британском Бирмингеме. Пропал Кубок Англии — приз из чистого серебра весом около 2 кг. Тогда казначей клуба «Астон Вилла», выигравшего трофей, выставил его на всеобщее обозрение в витрине своего обувного магазина, чтобы привлечь покупателей. Забирать серебряную вазу домой он не стал, а клуб не застраховал реликвию, хотя ее стоимость тянула на 100 фунтов, в переводе на современные деньги — около 13 тыс. в той же валюте. Вору оставалось лишь разбить стекло и забрать кубок себе. Найти пропажу не смогли, и лишь спустя 60 лет один местный житель признался в преступлении. Старик утверждал, что в юном возрасте украл серебряный кубок, расплавил его и пустил на фальшивые монеты.

Немецкому пятикилограммовому серебряному трофею — Кубку Виктории, который вручали победителю чемпионата Германии, — повезло значительно больше. Спустя 12 лет после кражи, в 1945-м, его нашли и отправили в музей. Любопытно, что вор заменил табличку с именами победителей, по одной из версий, чтобы скрыть еврейское происхождение довоенных чемпионов.

Самое же простое и понятное похищение футбольного трофея случилось в 2000-м в Эйндховене. Кубок UEFA тогда был выставлен в музее местного клуба ПСВ в обычной витрине, без всякой охраны. Один из фанатов просто забрал трофей и ушел. Через три дня он вернул чашу капитану клуба и пояснил, что хотел, чтобы кубок снова почувствовал атмосферу победы. Полиция после этого даже дело заводить не стала.

Владимир Осипов