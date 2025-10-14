Суд не получал документов о выписке Москвина, хранившего дома мумии девочек

Пресс-служба судов Нижегородского района в разговоре с ТАСС опровергла информацию о том, что в Ленинский районный суд поступили документы в отношении некрополиста Анатолия Москвина. Его отправили на принудительное лечение в 2012 году после обнаружения мумифицированных трупов детей в его квартире.

Telegram-канал SHOT писал, что психиатрическая больница, где содержится некрополист, готовит документы о его выписке. Врачи якобы планировали передать мужчину, у которого поставлен диагноз «шизофрения параноидальной формы», под опеку родителям. Это объясняется сильным ухудшением состояния пациента: он почти не ходит, у него ухудшилось зрение, а речь замедлилась.

Анатолия Москвина задержали в 2011 году, тогда против него возбудили дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. В его квартире нашли 26 детских тел, вырытых из кладбищ в разные годы. Все они были одеты в самодельную одежду и маски. Психиатрическая экспертиза признала фигуранта невменяемым, после чего суд отправил его на принудительное лечение.

Никита Черненко