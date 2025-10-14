Жителям Башкирии требуется около пяти месяцев на поиск работы

В первом полугодии жители Башкирии в среднем тратили 4 месяца и 25 дней на поиск работы, говорится в исследовании агентства FinExpertiza на основе данных Росстата. По скорости трудоустройство республика занимает 36-е место. Средний показатель по России составляет 5 месяцев 8 дней.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 2020 года время на трудоустройство в Башкирии сократилось более чем на месяц — с 5 месяцев 28 дней.

Быстрее всего новую работу находят жители Саратовской (1 месяц 12 дней), Астраханской (1 месяц 21 день) и Ульяновской (1 месяц 23 дня) областей. В Амурской области с момента увольнения до трудоустройства безработного в среднем проходит более 10 месяцев.

Идэль Гумеров