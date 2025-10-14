Обе Ливии отправились в Европу

С 14 по 16 октября Варшава, где расположено Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), а затем Брюссель примут две делегации ливийских миграционных чиновников, представляющих обе части расколотой страны. Это станет первым случаем приглашения Еврокомиссией к себе официальных лиц с востока Ливии, контролируемого генералом Халифой Хафтаром. Впрочем, речь идет не о дипломатическом примирении, а исключительно о намерении ЕС мобилизовать всех, кто имеет реальную власть на местах, для борьбы с миграцией и удержания нелегалов подальше от европейских границ руками ливийцев за европейские деньги.

В состав делегации из Триполи вошли восемь должностных лиц из МВД и МИДа, Береговой охраны Ливии (точнее, ее отделения в Триполи) и Главного управления береговой безопасности. Делегация из Бенгази представлена шестью сотрудниками из Департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией МВД, военно-морских сил и Ливийской национальной армии. Это стало первым по крайней мере публично известным случаем, когда представителей властей в Бенгази, которые Евросоюз не признает, пригласили в штаб-квартиру Frontex в Варшаве (делегации прибыли туда 14 октября) и в офис Еврокомиссии в Брюсселе, где переговоры пройдут в последующие два дня. Примечательно, что в июле власти Бенгази не пустили к себе министров внутренних дел Италии, Греции и Мальты, а также комиссара ЕС по внутренним делам и миграции австрийца Магнуса Бруннера.

Впрочем, состав участников с обеих сторон (от европейцев переговоры будут вести представители генеральных директоратов по внутренним делам и по миграции) уже указывает на то, что главной темой общения с обеими враждующими ливийскими сторонами будет исключительно миграция.

В последние несколько лет миграционная политика ЕС сфокусировалась на контроле границ за пределами Европы — во многом путем финансирования третьих стран за то, что те блокируют миграционные потоки как на море, так и на суше.

С 2017 года ЕС заключил такого рода соглашения с 15 государствами, в том числе (помимо Ливии) с Египтом, Тунисом и Марокко. Однако в случае с Триполи успех оказался самым сомнительным. Согласно обнародованным в сентябре данным Frontex, в 2025 году число людей, прибывших в ЕС по центрально-средиземноморскому маршруту через Ливию как отправную точку, практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив порядка 41 тыс. человек.

Более того, пытаясь остановить судна с нелегалами, идущими по Средиземному морю к европейским берегам, береговая охрана Триполи нередко перебарщивала. 14 октября, как раз в день приезда ливийцев в Варшаву, неправительственная организация Sea-Watch, занимающаяся поисково-спасательными операциями в центральной части Средиземного моря, обнародовала доклад. В нем зафиксировано 60 случаев нападений на мигрантов и сотрудников гуманитарных организаций, совершенных с 2016 года ливийскими силовиками, включая сотрудников Береговой охраны Ливии, причем по большей части в международных водах.

Один из последних подобных инцидентов произошел в конце сентября с судном самой Sea-Watch: после отказа капитана подчиниться приказу о прекращении спасательной операции (экипаж только-только спас 66 человек с терпящего бедствие судна, шедшего из Ливии) спасатели были обстреляны ливийскими военными, причем с борта корабля Corrubia, предоставленного Триполи Италией. Месяцем ранее ливийский патрульный катер в течение 20 минут обстреливал спасательное судно Ocean Viking, принадлежащее организации Sos Mediterranee. НПО назвала этот инцидент «преднамеренным актом войны», оценив ущерб судну в €194 тыс.

И хотя европейские правительства, в особенности итальянское, сами давно не жалуют свои же НПО, спасающие нелегалов и привозящие их затем в Европу, вопрос о нападениях на суда со стороны ливийских служб наверняка будет поднят на проходящих встречах.

Впрочем, куда более важной темой станет вопрос о добровольном возвращении в третьи страны тех, кто так и не смог прорваться из Ливии в ЕС. В большинстве своем это бангладешцы, пакистанцы, сирийцы и египтяне.

Все последние годы процесс добровольного возвращения осуществлялся Международной организацией по миграции при финансовой поддержке ЕС и других ее государств-членов, что позволило репатриировать с 2015 года из Ливии около 100 тыс. человек.

Власти как самой Ливии, так и соседних Туниса и Алжира никогда не были способны самостоятельно управлять этим процессом. Однако недавно в Триполи объявили о намерении самим организовать добровольное возвращение мигрантов в третьи страны из центров содержания под стражей, находящихся под их контролем. Но, разумеется, при финансовой поддержке ЕС.

Это было встречено Брюсселем с осторожным оптимизмом. Как написал перед нынешней встречей с обеими ливийскими делегациями посол ЕС в Ливии Никола Орландо, план МВД Ливии (Триполи) «еще требует проверки, и главный вопрос — это финансирование». «Однако, если он будет организован надежным и достойным образом, мы должны поддержать его и призвать ООН к участию в предоставлении дополнительных услуг»,— добавил он. Ранее в ЕС неоднократно подчеркивали, что все возвращения должны быть «безопасными, добровольными и осуществляться в соответствии с гуманитарными стандартами».

Впрочем, это именно то, что вызывает настороженность у правозащитников. По данным НПО, с 2016 года более 169 тыс. человек были перехвачены в море и принудительно возвращены в Ливию, где ООН впоследствии задокументировала многочисленные пытки и другие злоупотребления в отношении нелегалов. И особой веры в то, что возвращать людей на их родину в третьи страны ливийцы будут с соблюдением всех норм гуманитарного права, ни у кого особо нет. На днях ряд депутатов Европарламента выступил с открытым письмом к еврокомиссарам, отвечающим за миграцию и проблематику Средиземноморья, с призывом полностью прекратить сотрудничество с Триполи за «грубые нарушения прав человека, включая торговлю людьми, принудительный труд, голод, сексуальное насилие и пытки» и немедленно перенаправить финансирование операций, связанных с мигрантами, гражданскому обществу и структурам ООН.

Однако такого рода призывы не возымели эффекта на европейских чиновников, что подтверждают и встречи с ливийцами в Варшаве и Брюсселе.

Наталия Портякова