Сайт «Уралэнергосбыт» стал удобнее для бизнеса

«Уралэнергосбыт» продолжает улучшать интерфейс сайта для клиентов-юридических лиц. Мы детализировали главное меню, упростив поиск информации, добавили новые разделы и немного обновили дизайн.

При входе в раздел «Бизнесу» выбираете услугу, которая вас интересует: тепло- или электроэнергию. Для тех клиентов, кто впервые заключает договор на энергоснабжение полезными будут блоки «Новым клиентам» и «Помощь и справка».

В них собрана вся необходимая информация: от перечня документов до пошагового руководства по подаче заявки и заключению договора, а также ответы на популярные вопросы, полезные инструкции и формы документов. Это поможет клиентам самостоятельно и быстро решать большинство текущих вопросов, от передачи показаний до порядка расчетов.

Видоизменения произошли и в верхней панели основного меню, оно стало более детальным:

«Онлайн-сервисы» — все о цифровых инструментах для бизнеса;

«Договор» — указаны все шаги договорных отношений;

«Расчеты» — правила начисления и расчета;

«Оплата» — порядок и сроки оплаты, сведения о крупнейших должниках;

«Приборы учета» — вся информация о счетчиках.

«Для нас это больше, чем обновление, это воплощение нашего видения партнерских отношений с клиентами. Мы стремимся быть не просто поставщиком ресурса, а надежной компанией, которая предоставляет современные и понятные инструменты для взаимодействия по вопросам энергопотребления», — отмечает первый заместитель генерального директора компании Андрей Святых.

Мы сохранили весь функционал сервиса и продолжим его доработку и улучшение.

ООО «Уралэнергосбыт»